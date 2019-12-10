Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата

Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискарёвке (Пискарёвском мемориальном кладбище. — RT) захоронен оказался, родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер, и всё. Во время блокады. Поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискарёвке. Я по себе знаю, что это хорошая, благородная работа», — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее kp.ru информировало, что в Курской области перезахоронили останки 67 погибших в годы Великой Отечественной войны.

В апреле Путин заявил, что в России создадут госпрограмму по увековечиванию памяти павших защитников Отечества, и отметил, что её приоритеты помогут определить представители поисковых организаций.