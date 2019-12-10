Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата

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Президент России Владимир Путин рассказал, как добровольцы из поисковых отрядов помогли найти место захоронения его погибшего во время блокады Ленинграда брата.
Путин рассказал о найденном поисковиками месте захоронения его брата
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мне поисковики моего брата нашли, который на Пискарёвке (Пискарёвском мемориальном кладбище. — RT) захоронен оказался, родители даже не знали. Просто бумажку им прислали, что умер, и всё. Во время блокады. Поисковики нашли, даже нашли участок конкретный на Пискарёвке. Я по себе знаю, что это хорошая, благородная работа», — сказал Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Ранее kp.ru информировало, что в Курской области перезахоронили останки 67 погибших в годы Великой Отечественной войны.

В апреле Путин заявил, что в России создадут госпрограмму по увековечиванию памяти павших защитников Отечества, и отметил, что её приоритеты помогут определить представители поисковых организаций. 

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