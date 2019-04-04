«Вы возвращаете стране имена»: в России создадут госпрограмму по увековечиванию памяти павших защитников Отечества

В России подготовят государственную программу по увековечиванию памяти павших защитников Отечества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, принимавший участие в открытии акции «Вахта памяти — 2019». Глава государства отметил, что представители поисковых организаций помогут определить приоритеты новой программы. Российский лидер указал на необходимость воспитания подрастающих поколений «на примерах подлинного патриотизма».

В России будет подготовлена государственная программа по увековечиванию памяти павших защитников Отечества. Об этом в ходе торжественного открытия всероссийской акции «Вахта памяти — 2019» заявил президент РФ Владимир Путин.

«В ближайшее время начнётся разработка государственной программы по увековечиванию памяти павших при защите Отечества», — сказал он.

Открытие «Вахты памяти — 2019» прошло в Музее Победы на Поклонной горе в Москве. Организаторами акции выступили Федеральное агентство по делам молодёжи, ФГБУ «Роспатриотцентр» и Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России».

Более 250 представителей различных поисковых объединений из 82 регионов обсудили подготовку к 75-летию победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2020 году, а также реализацию программы патриотического воспитания и организацию поисковых работ в текущем году.

Путин отметил, что нынешняя программа патриотического воспитания заканчивается в 2020 году, и призвал представителей поисковых организаций определить приоритеты для формирования следующей.

«Действующая программа заканчивается в 2020 году, и я уверен, что делегаты съезда помогут определить приоритеты следующего издания этой программы, следующей программы», — добавил Путин.

Президент также призвал сделать так, чтобы подрастающие поколения знали «героев своей страны».

«Не раз говорил и вновь хочу подчеркнуть: неразрывность, преемственность истории — это основа для движения вперёд, ценности, которые консолидируют, объединяют наше общество. И мы должны сделать всё, чтобы сегодняшние дети, подростки, внуки, правнуки победителей знали героев своей страны и, что чрезвычайно важно, своей семьи», — сказал Путин.

«Именно вы, уважаемые друзья, открываете ранее неизвестные события и факты нашей ратной истории, возвращаете стране имена, судьбы её героев, те великие примеры подлинного патриотизма, на которых и должна расти и воспитываться новая генерация наших граждан, новое поколение», — подчеркнул президент.

На открытии акции присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Путин поблагодарил их и отметил, что они — самые почётные и важные участники встреч российских поисковиков.

«Ваша священная преданность Родине, ваша нравственная сила вдохновляет участников поискового движения, да и всех нас твёрдо стоять на страже правды о Великой Отечественной войне, о бессмертном подвиге нашего народа, напоминает нам о необходимости защиты наших национальных интересов, интересов российского народа», — заключил президент.

Отметим, что только «Поисковое движение России» в 2018 году провело более 1,5 тыс. поисковых операций, участие в которых приняли 38,5 тыс. человек. В результате их деятельности удалось поднять останки более чем 16 тыс. солдат и офицеров, погибших в ходе Великой Отечественной войны. Были установлены имена и судьбы 615 человек.

«А всего за шесть лет работы движения, его участниками были подняты останки более 120 тыс. советских солдат и офицеров, установлены более 6 тыс. имён и судеб защитников Отечества. Активисты движения не только каждое лето выезжают на поля сражений, но и работают в архивах, помогают родственникам узнать о судьбе своих близких, ухаживают за воинскими захоронениями, составляют Книги Памяти, занимаются патриотическим воспитанием, реализуют просветительские проекты, проводят выставки по итогам поисковых работ», — говорится на сайте движения.

Встреча Президента В. Путина с ветеранами Великой Отечественной войны и участниками Поискового движения России

kremlin.ru

«На родине смогут отдать воинские почести»

Отметим, что в четверг, 4 апреля, Израилю были переданы останки израильского солдата Захарии Баумеля, погибшего 37 лет назад в Ливане. Путин на переговорах с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху поблагодарил за проведённую работу российских военных, которые «вместе с сирийскими партнёрами установили место его захоронения».

«Мы очень рады тому, что на родине смогут отдать ему необходимые воинские почести. Самое главное — это вопрос чисто гуманитарного характера, чтобы его близкие родственники могли иметь возможность принести цветы на его могилу», — сказал Путин.

Нетаньяху поблагодарил Россию и отметил, что «российские бойцы провели самоотверженную акцию, рискуя собственными жизнями».

«Насколько я знаю, все необходимые генетические экспертизы проведены, останки находятся у нас, сегодня в соответствии с воинскими традициями мы направим останки (в Израиль. — RT)», — подчеркнул Путин.