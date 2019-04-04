Умер Георгий Данелия

Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного

Короткая ссылка
Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Закарии Баумеля, пропавшего без вести в 1982 году в бою у населённого пункта Султан-Якуб в Ливане. Об этом сообщает Минобороны России.
Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного
  • РИА Новости

«Сегодня в Минобороны России останки израильского военнослужащего в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Израиле более 37 лет не оставляли попыток найти солдата. Россия оказала помощь в поиске его останков.

В 2016 году Россия передала израильской стороне танк М48 «Магах-3», который был захвачен сирийскими войсками в ходе Первой ливанской войны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить