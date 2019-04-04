Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного

Россия передала Израилю останки военнослужащего танкового батальона Закарии Баумеля, пропавшего без вести в 1982 году в бою у населённого пункта Султан-Якуб в Ливане. Об этом сообщает Минобороны России.

«Сегодня в Минобороны России останки израильского военнослужащего в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в Израиле более 37 лет не оставляли попыток найти солдата. Россия оказала помощь в поиске его останков.

В 2016 году Россия передала израильской стороне танк М48 «Магах-3», который был захвачен сирийскими войсками в ходе Первой ливанской войны.