Россия передала Израилю останки погибшего в 1982 году военного
- РИА Новости
«Сегодня в Минобороны России останки израильского военнослужащего в торжественной обстановке были переданы премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху для погребения родственниками на родной земле», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в Израиле более 37 лет не оставляли попыток найти солдата. Россия оказала помощь в поиске его останков.
В 2016 году Россия передала израильской стороне танк М48 «Магах-3», который был захвачен сирийскими войсками в ходе Первой ливанской войны.