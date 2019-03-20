Лагерь поисковиков «Ржев. Калининский фронт» начнёт работу в Тверской области в 2019 году

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Лагерь международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт» начнёт работу в Тверской области в 2019 году, сообщает НСН.
Лагерь поисковиков «Ржев. Калининский фронт» начнёт работу в Тверской области в 2019 году
  • РИА Новости

Его разместят рядом с будущим мемориалом советскому солдату скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

«В районе мемориала будут проведены дополнительные поисковые работы», — заявил губернатор Игорь Руденя на встрече с журналистами.

По его словам, территория уже зарезервирована.

В экспедиции примут участие отряды из России и стран ближнего зарубежья. Всего будут работать около 500 человек.

Ранее телеканал «360» сообщал, что поисковые отряды Московской области организовали более 200 многодневных экспедиций в 2018 году.

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