В Краснодарском крае почтят память погибших в Великую Отечественную войну

В Краснодарском крае почтят память тех, кто погиб в Великую Отечественную войну, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Церемония возложения цветов пройдёт в краевой столице 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, который отмечается в России с 2014 года.

Участниками мероприятия станут представители исполнительной и законодательной власти региона, ветераны, курсанты, школьники, члены поисковых отрядов и молодёжных объединений.

Ранее Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы.