В Краснодарском крае почтят память погибших в Великую Отечественную войну
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- РИА Новости
Церемония возложения цветов пройдёт в краевой столице 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, который отмечается в России с 2014 года.
Участниками мероприятия станут представители исполнительной и законодательной власти региона, ветераны, курсанты, школьники, члены поисковых отрядов и молодёжных объединений.
Ранее Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы.