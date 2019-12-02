В Краснодарском крае почтят память погибших в Великую Отечественную войну

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В Краснодарском крае почтят память тех, кто погиб в Великую Отечественную войну, сообщают «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
В Краснодарском крае почтят память погибших в Великую Отечественную войну
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Церемония возложения цветов пройдёт в краевой столице 3 декабря, в День Неизвестного Солдата, который отмечается в России с 2014 года.

Участниками мероприятия станут представители исполнительной и законодательной власти региона, ветераны, курсанты, школьники, члены поисковых отрядов и молодёжных объединений.

Ранее Newinform сообщал, что в Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы.

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