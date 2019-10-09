В Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-летию Победы
- РИА Новости
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Решением губернатора Игоря Рудени выплату дополнительно получат более 100 тыс. человек.
«Впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также дети войны, статус которых был официально утверждён региональным законом в 2019 году», — уточняется в сообщении.
На эти цели планируется направить свыше 200 млн рублей.
Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.