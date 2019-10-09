В Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-летию Победы

В Тверской области расширят перечень получателей единовременной выплаты к 75-й годовщине Победы, передаёт Newinform со ссылкой на сайт регионального правительства.

Решением губернатора Игоря Рудени выплату дополнительно получат более 100 тыс. человек.

«Впервые выплату получат труженики тыла, вдовы умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также дети войны, статус которых был официально утверждён региональным законом в 2019 году», — уточняется в сообщении.

На эти цели планируется направить свыше 200 млн рублей.

Ранее Пятый канал сообщал, что в Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы.