В Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы

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В Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы, сообщает Пятый канал.
В Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы
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Торжественные мероприятия состоялись на Пискарёвском и Серафимовском кладбищах, на площади Победы.

В память об освобождении Ленинграда петербуржцы возложили цветы и венки на мемориал «Защитникам Ленинградского неба» и на кладбище воинов-авиаторов, передаёт ФАН.

Ранее сообщалось о выставке в музее подростково-молодёжного клуба «Юпитер», на которой представлены предметы времён Великой Отечественной войны и личные вещи блокадников.

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