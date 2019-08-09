В Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы

В Санкт-Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы, сообщает Пятый канал.

Торжественные мероприятия состоялись на Пискарёвском и Серафимовском кладбищах, на площади Победы.

В память об освобождении Ленинграда петербуржцы возложили цветы и венки на мемориал «Защитникам Ленинградского неба» и на кладбище воинов-авиаторов, передаёт ФАН.

Ранее сообщалось о выставке в музее подростково-молодёжного клуба «Юпитер», на которой представлены предметы времён Великой Отечественной войны и личные вещи блокадников.