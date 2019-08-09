В Петербурге провели траурную церемонию по случаю 75-летия окончания Ленинградской битвы
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Торжественные мероприятия состоялись на Пискарёвском и Серафимовском кладбищах, на площади Победы.
В память об освобождении Ленинграда петербуржцы возложили цветы и венки на мемориал «Защитникам Ленинградского неба» и на кладбище воинов-авиаторов, передаёт ФАН.
Ранее сообщалось о выставке в музее подростково-молодёжного клуба «Юпитер», на которой представлены предметы времён Великой Отечественной войны и личные вещи блокадников.