В Петербурге почтят память героев Ленинградской битвы

В пятницу, 9 августа, в Санкт-Петербурге почтят память героев Ленинградской битвы, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.

Церемония состоится на Серафимовском кладбище. Там возложат цветы к Мемориалу жертвам блокады Ленинграда.

Кроме того, в музее подростково-молодёжного клуба «Юпитер» откроют выставку, на которой будут представлены предметы времён Великой Отечественной войны и личные вещи блокадников. Все экспонаты были найдены участниками поискового отряда «Альбатрос» в Приморском районе.

Посетить экспозицию можно до 9 сентября.

Ранее телеканал «360» сообщал о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби в Московской области.