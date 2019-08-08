В Петербурге почтят память героев Ленинградской битвы

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В пятницу, 9 августа, в Санкт-Петербурге почтят память героев Ленинградской битвы, сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на сайт городской администрации.
В Петербурге почтят память героев Ленинградской битвы
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Церемония состоится на Серафимовском кладбище. Там возложат цветы к Мемориалу жертвам блокады Ленинграда.

Кроме того, в музее подростково-молодёжного клуба «Юпитер» откроют выставку, на которой будут представлены предметы времён Великой Отечественной войны и личные вещи блокадников. Все экспонаты были найдены участниками поискового отряда «Альбатрос» в Приморском районе.

Посетить экспозицию можно до 9 сентября.

Ранее телеканал «360» сообщал о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби в Московской области.

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