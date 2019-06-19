В Подмосковье рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби

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В Московской области проведут мероприятия, посвящённые Дню памяти и скорби, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье рассказали о мероприятиях, посвящённых Дню памяти и скорби
  • РИА Новости

В частности, на 22 июня запланирована акция «Подмосковье помнит».

Местные жители, представители общественных и военно-патриотических движений, члены региональной Общественной палаты зажгут более 100 тыс. свечей.

«Основной площадкой областной акции станет Можайск, где в 21:00 начнётся театрализованное представление «Начало войны». Именно отсюда 22 июня 1941 года выпускники школы №1 города Можайска в полном составе вместе с директором отправились на фронт», — заявила министр регионального правительства по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Также стало известно, что в рамках проекта «Театральная среда» в Оренбурге подготовили литературно-музыкальную программу, посвящённую Дню памяти и скорби. Её представляет народный театр «Чайка», передаёт RIA56.

Ранее сообщалось, что концерт «Сага о Ленинграде» пройдёт 22 июня в Ижевске.

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