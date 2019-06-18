Концерт «Сага о Ленинграде» пройдёт 22 июня в Ижевске
- © Пресс-служба Удмуртской государственной филармонии
Отмечается, что программа начнётся в 5:00.
В ходе мероприятия зрителям в том числе представят фрагменты блокадных дневников, стихи Анны Ахматовой, произведения Сергея Рахманинова.
Также, как информирует progorod43.ru, 21 июня в Кирове пройдёт акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби. 22 июня состоится возложение цветов и венков к памятнику воинам-кировчанам.
Ранее сообщалось, что Ижевск примет участие в акции «Свеча памяти».