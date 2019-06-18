Концерт «Сага о Ленинграде» пройдёт 22 июня в Ижевске

Концерт «Сага о Ленинграде» состоится 22 июня в Ижевске, сообщает интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Удмуртской государственной филармонии.

Отмечается, что программа начнётся в 5:00.

В ходе мероприятия зрителям в том числе представят фрагменты блокадных дневников, стихи Анны Ахматовой, произведения Сергея Рахманинова.

Также, как информирует progorod43.ru, 21 июня в Кирове пройдёт акция «Свеча памяти», посвящённая Дню памяти и скорби. 22 июня состоится возложение цветов и венков к памятнику воинам-кировчанам.

Ранее сообщалось, что Ижевск примет участие в акции «Свеча памяти».