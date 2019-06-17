Ижевск примет участие в акции «Свеча памяти»

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Ижевск проведёт акцию «Свеча памяти» в субботу, 22 июня. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Минспорта.
Ижевск примет участие в акции «Свеча памяти»
  • РИА Новости

В 4:00 в День памяти и скорби активисты молодёжных и других общественных объединений соберутся в сквере Победы у Вечного огня.

В 10:00 у монумента боевой и трудовой славы состоится митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Также запланировано возложение цветов.

Кроме того, в сквере Победы будет проведена акция «Красная гвоздика».

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что акция «Свеча памяти» состоится 22 июня в российской столице.

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