Ижевск примет участие в акции «Свеча памяти»
- РИА Новости
В 4:00 в День памяти и скорби активисты молодёжных и других общественных объединений соберутся в сквере Победы у Вечного огня.
В 10:00 у монумента боевой и трудовой славы состоится митинг, посвящённый началу Великой Отечественной войны. Также запланировано возложение цветов.
Кроме того, в сквере Победы будет проведена акция «Красная гвоздика».
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что акция «Свеча памяти» состоится 22 июня в российской столице.