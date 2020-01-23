Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда
- Reuters
«Несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — сказал российский лидер.
Он отметил, что люди, лишённые воды, света и тепла, продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством.
По его словам, город стал настоящей легендой о величии силы духа.
Путин принимает участие в церемонии открытия стелы «Свеча памяти» в Иерусалиме. Она посвящена подвигу блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. RT ведёт прямую трансляцию.
В четверг, 23 января, глава государства прибыл в Израиль для участия в форуме памяти холокоста. Министр иностранных дел страны Исраэль Кац поблагодарил его за освобождение Освенцима Красной армией.
18 января Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, где во время войны был ранен его отец.