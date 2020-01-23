Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда

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Президент России Владимир Путин рассказал, что недавно ознакомился с архивными документами и обнаружил исторический факт о блокаде Ленинграда, который его потряс.
Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда
  • Reuters

«Несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — сказал российский лидер.

Он отметил, что люди, лишённые воды, света и тепла, продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством.

По его словам, город стал настоящей легендой о величии силы духа.

Путин принимает участие в церемонии открытия стелы «Свеча памяти» в Иерусалиме. Она посвящена подвигу блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. RT ведёт прямую трансляцию.

В четверг, 23 января, глава государства прибыл в Израиль для участия в форуме памяти холокоста. Министр иностранных дел страны Исраэль Кац поблагодарил его за освобождение Освенцима Красной армией.

18 января Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, где во время войны был ранен его отец.

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