Путин рассказал о поразившем его факте о блокаде Ленинграда

Президент России Владимир Путин рассказал, что недавно ознакомился с архивными документами и обнаружил исторический факт о блокаде Ленинграда, который его потряс.

«Несколько дней назад, поднимая документы, обнаружил факт, который меня потряс: за годы блокады ленинградцы, находясь в таком положении, сдали для нужд фронта 144 тонны крови», — сказал российский лидер.

Он отметил, что люди, лишённые воды, света и тепла, продолжали трудиться, заниматься наукой и искусством.

По его словам, город стал настоящей легендой о величии силы духа.

Путин принимает участие в церемонии открытия стелы «Свеча памяти» в Иерусалиме. Она посвящена подвигу блокадного Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. RT ведёт прямую трансляцию.

В четверг, 23 января, глава государства прибыл в Израиль для участия в форуме памяти холокоста. Министр иностранных дел страны Исраэль Кац поблагодарил его за освобождение Освенцима Красной армией.

18 января Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке, где во время войны был ранен его отец.