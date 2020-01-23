Гутерреш предупредил о росте антисемитских настроений в Европе и США

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Генсек ООН Антониу Гутерреш отметил рост антисемитских настроений в Европе и США на фоне участившихся случаев нападений на данной почве, а также распространение нацистских лозунгов и попыток искажения истории холокоста.
Гутерреш предупредил о росте антисемитских настроений в Европе и США
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его высказывание, представленное в сборнике цитат мировых лидеров о борьбе с антисемитизмом.

Генсек ООН отметил «тревожную картину», о которой свидетельствуют статистические данные и результаты опросов.

«Случаи нападений на почве антисемитизма в США и Европе участились. Нацистские символы и лозунги остаются широко распространёнными. Продолжающиеся попытки отрицать холокост и искажать историю свидетельствуют о том, что антисемитские настроения всё ещё сильны», — говорится в тексте.

Гутерреш призвал в память о жертвах холокоста бороться с антисемитизмом и другими формами ненависти.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с израильским лидером Реувеном Ривлином напомнил, что антисемитизм заканчивается Освенцимом, и призвал противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма в мире.

Израильский министр иностранных дел Исраэль Кац поблагодарил Путина, прибывшего в Израиль на Всемирный форум памяти холокоста, за освобождение Освенцима Красной армией.

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