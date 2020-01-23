Путин заявил о необходимости противостоять антисемитизму

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Президент России Владимир Путин заявил о необходимости противостоять проявлениям ксенофобии и антисемитизма.
Путин заявил о необходимости противостоять антисемитизму
  • Reuters

Об этом российский лидер сказал в ходе встречи с израильским коллегой Реувеном Ривлином.

«Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм. К сожалению, мы знаем это: заканчивается Освенцимом», — цитирует Интерфакс Путина.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо сохранять внимательность, чтобы избежать повторения подобного.

«И противостоять любым проявлениям ксенофобии, антисемитизма, где бы это ни происходило», — добавил он.

Ранее министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац поблагодарил Путина за освобождение Освенцима советской армией.

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