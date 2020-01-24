«Украинский фашист и профессиональный агент Гитлера»: в МИД России оценили архивный документ ЦРУ о Бандере

Москва неоднократно заявляла, что героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист и военный преступник. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала архивный документ ЦРУ о Степане Бандере. В нём, в частности, рассказывается об убийстве сторонниками лидера ОУН-УПА* «пяти тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и нескольких тысяч поляков» летом 1941 года. Ранее Киев подвергся критике со стороны Израиля и Польши в связи с чествованием основоположников украинского национализма.

Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист и преступник. Об этом в своём Facebook написала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения СМИ о рассекреченных сведениях ЦРУ про лидера ОУН-УПА* Степана Бандеру.

«Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что ещё должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?» — написала Захарова в Facebook.

Ранее телеканал «Звезда» рассказал об обнародованном архивном документе Центрального разведывательного управления США, на котором стоит пометка «Для служебного пользования». Опубликованный на сайте ЦРУ материал является статьёй «Степан Бандера и украинское государство 1941 года» от 1951 года из эмигрантского меньшевистского журнала «Социалистический вестник», который издавался в 1921 — 1965 годах.

«30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание Украинской державы в Западной Украине. В тот же день было сформировано так называемое «государственное правительство» во главе с заместителем Бандеры Ярославом Стецько в качестве премьер-министра», — говорится в документе.

Архивный документ ЦРУ — статья «Степан Бандера и украинское государство 1941 года» от 1951 года из журнала «Социалистический вестник»

В статье отмечается, что за пять недель «короткого бесславного» существования Украинской державы Бандеры было уничтожено «пять тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков». В августе 1941 года во Львове было объявлено о включении Западной Украины как территориального образования дистрикт Галиция в состав Генерал-губернаторства (оккупированная Польша), на Украине начал вводиться «новый порядок» сродни гитлеровскому, поясняется в материале.

«Такова вкратце история недолгого нахождения Бандеры у власти, которую его последователи, полагаясь на людскую забывчивость, теперь пытаются представить славным и героическим эпизодом борьбы за освобождение Украины. Было бы лучше, особенно для сторонников свободной Украины, стереть из истории их движения этого гитлеровского сподвижника и этот позорный фашистский эпизод, который не принёс стране ничего, кроме позора и горя», — констатируется в статье.

Заметим, что 17 января 2017 года ЦРУ выложило в открытый доступ свыше 12 млн страниц архивных документов, которые были рассекречены в период с 2004 по 2006 год в соответствии с американским законом «о разоблачении нацистских военных преступников».

Власти России неоднократно указывали на восхваление пособников нацистов на Украине, однако на Западе это не вызывает интереса, заявил RT политолог Иван Мезюхо.

«Эта информация — ещё тот секрет Полишинеля, это абсолютно известные факты. Российская Федерация не раз предъявляла документ о коллаборационизме бандеровцев», — отметил он.

По мнению политолога Юрия Светова, эти сведения должны сыграть «определённую роль» в спорах и обсуждениях вокруг тех лиц, кого «нынешняя Украина делает героями».

«Кто такой был Бандера — не являлось секретом ни для одного из президентов США, но он был ситуативный союзник, поэтому его использовали. Вопиющая ситуация, когда Ющенко посмертно присвоил Бандере звание Героя Украины», — подчеркнул Светов.

Стоит отметить, что среди опубликованных ранее архивных документов ЦРУ также есть указывающие на то, что американские спецслужбы после окончания Второй мировой войны спонсировали ОУН для «сопротивления» советским властям.

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На Украине по-прежнему продолжают чествовать лидеров украинского националистического движения времён Великой Отечественной войны, таких как Бандера, Андрей Мельник, Роман Шухевич и их соратники, сотрудничавших с нацистской Германией. Так, в 2020 году Министерство молодёжи и спорта Украины выделит 9 млн гривен ($375 тыс.) на проекты «национально-патриотического воспитания». В основном эти средства будут направлены различным организациям для проведения мероприятий по увековечиванию памяти ОУН-УПА.

Кроме того, 1 января в ряде украинских городов, в том числе в Киеве, состоялось факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения Степана Бандеры.

Это событие подвергли критике послы Израиля и Польши. В ответ на это пресс-секретарь украинского МИД Екатерина Зеленко заявила, что «каждый народ и каждое государство самостоятельно определяют и чествуют своих героев».

Позднее во внешнеполитическом ведомстве Израиля осудили прославление ответственных за убийства евреев на Украине.

«Память о холокосте и борьба с антисемитизмом, в том числе и с прославлением антисемитов и убийц евреев, не являются «внутренней проблемой» любой страны. Напротив, это первостепенный долг и обязанность каждого израильского дипломата, представляющего общее моральное обязательство Государства Израиль и его многочисленных друзей по всему миру», — говорилось в заявлении МИД еврейского государства.

Помимо этого, в середине января Национальное антитеррористическое управление Великобритании (NCPTN) включило изображение трезубца, аналогичного тому, что изображён на гербе Украины, в «Руководство по противодействию экстремизму» для британских учителей и медперсонала. Такое решение вызвало возмущение со стороны Киева. Накануне полиция Соединённого Королевства удалила тризуб из памятки после консультаций с украинскими дипломатами.

«К сожалению, крайне правые группировки практикуют незаконное присвоение национальных символов как части своей идентичности, поэтому некоторые национальные флаги и символы появляются в нашем документе», — пояснили в NCPTN.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).