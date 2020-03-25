Кредитная пандемия: сможет ли Киев добиться реструктуризации внешних долгов

Киев начал переговоры с международными кредиторами о реструктуризации внешнего долга страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он пояснил, что добиваться уступок придётся в условиях «колоссальной борьбы за деньги», начавшейся в мире. Как отмечают эксперты, для Украины сейчас наступает крайне непростой период: страна должна не только обслуживать огромные долги, но и бороться с экономическими последствиями пандемии коронавируса. Если международные кредиторы, в первую очередь МВФ, не согласятся хотя бы пересмотреть график платежей, Украину может ожидать дефолт, предполагают аналитики.

Киев начал переговоры с международными партнёрами о реструктуризации внешнего долга Украины в связи с расходами на борьбу с распространением коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль, выступая в передаче «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Говоря о внешней задолженности Украины, премьер-министр отметил необходимость реструктуризации. Шмыгаль пояснил, что Киев уже начал переговоры на эту тему, однако в мире сейчас идёт «колоссальная борьба за деньги».

«Все страны пытаются сегодня или занять, или получить помощь, и мы действуем так, как делают все развитые страны мира — мы конкурируем за дешёвый финансовый ресурс для нашего бюджета. Это и есть источники от наших международных партнёров», — подчеркнул глава украинского правительства.

На предварительных условиях

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Как говорится в сообщении, размещённом на сайте украинского лидера, стороны обсудили расширение программы сотрудничества Украины с фондом для поддержки реформ и преодоления тех вызовов, с которыми украинская экономика столкнулась из-за пандемии коронавируса.

«Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией», — говорится в заявлении Зеленского.

Следует отметить, что в начале марта представители МВФ сообщили о заметном прогрессе в диалоге с Киевом об инициативах, направленных на обеспечение стабильности и роста украинской экономики.

Как сообщили в фонде, такие выводы были сделаны по итогам поездки в Киев группы специалистов, которые находились с миссией в украинской столице с 20 февраля. В МВФ пообещали, что переговоры продолжатся.

Кристалина Георгиева и Владимир Зеленский

© Пресс-служба президента Украины

В декабре 2019 года Зеленский и руководство МВФ сообщили о том, что сторонам удалось договориться о новом пакете финансовой поддержки Украины.

Достигнутые договорённости предусматривают выделение Киеву нового кредита в $5,5 млрд, средства будут переведены в течение трёх лет.

При этом Георгиева отмечала тогда, что решение о новых траншах Украине должно быть утверждено руководством МВФ. По её словам, предоставление средств зависит от эффективности проведения реформ в стране.

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Как пояснила глава фонда, существуют предварительные меры, которые должна реализовать Украина. Для успехов в экономике необходимо укрепление верховенства права, повышение честности судебной системы и сохранение результатов, достигнутых в результате оздоровления банковской системы.

Напомним, Украина вступила в МВФ в 1992 году, после получения независимости. На протяжении всего постсоветского периода своей истории стране так и не удалось отказаться от внешних заимствований. К 2007 году Киев смог расплатиться по кредитам, взятым в 1990-е, но глобальный экономический кризис 2008 года вынудил украинское руководство снова обратиться за помощью в МВФ.

Фонд выставляет жёсткие условия получения финансовой помощи: речь идёт не только о борьбе с коррупцией и оздоровлении судебной системы, но и об урезании социальных расходов и бюджетной поддержки населения.

Например, в 2009 году МВФ заморозил сотрудничество с Киевом и отказался выделить очередной транш после того, как Рада повысила минимальный размер заработной платы и пенсий на Украине.

Долговая яма

Новый этап в сотрудничестве между Украиной и фондом начался в 2014 году, когда страна оказалась в непростой ситуации на фоне разрыва торгово-экономических связей с Россией, а также резкого роста военных расходов.

Уже в апреле 2014 года совет директоров МВФ одобрил выделение кредита Украине в размере $17,12 млрд сроком на два года. При этом для получения средств Киев обязался провести ряд реформ, включая либерализацию расценок на услуги ЖКХ для населения, которое ранее пользовалось льготами.

Новая четырёхлетняя программа кредитования Украины была одобрена МВФ в начале 2015 года. Тогда сторонам удалось договориться о кредитной линии размером в $40 млрд. А в конце 2018 года совет директоров МВФ согласовал открытие для Украины новой 14-месячной программы поддержки на сумму $3,9 млрд.

Пассажиры наземного транспорта в Киеве после закрытия метрополитена из-за угрозы распространения коронавируса

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Украина с трудом справляется с обслуживанием растущего госдолга, и правительству приходится брать новые займы уже не на развитие экономики, а для выплат по старым долгам, подчёркивают эксперты.

Как отметил в беседе с RT ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз, на протяжении последних десятилетий долговая зависимость Украины только росла.

«Все эти займы больше и больше втягивали Украину в долговую яму, теперь ей приходится отдавать полученные ранее кредиты, для этого берутся новые займы. Ситуация усугубляется тем, что на 2018, 2019 и 2020 годы приходится пик по взятым ранее обязательствам», — отметил эксперт.

Например, в 2018 году Киеву пришлось заплатить по госдолгу $12 млрд, а за 2019-й на эти цели потребовалось уже свыше $15 млрд.

Дело дошло даже до разговоров о возможном дефолте Украины, провести который предложил Владимиру Зеленскому олигарх и бывший глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский.

По словам источника RT в партии «Батькивщина», сейчас руководство Украины очень спешит получить дополнительную поддержку от международных партнёров.

«Финансовые проблемы нарастают, как снежный ком. Украине, с её не очень здоровой экономикой, будет трудней, чем другим странам, пережить последствия пандемии. Ещё одним фактором стало наращивание бюджетных расходов, к примеру, президент ранее пообещал увеличить пенсии на 1 тыс. гривен. Не говоря уже о дополнительных тратах на здравоохранение, они могут достичь $3,57 млрд по примерным подсчётам. И при этом власти простят реструктуризировать долги, это вряд ли понравится Западу», — считает представитель «Батькивщины».

Похожего мнения придерживается источник RT в украинском Министерстве экономики.

«Взять средства сейчас неоткуда, при текущей ситуации в мире уже не получится продать ценные государственные бумаги. Печатать гривну — тоже не выход, это путь к инфляции и обнищанию. Поэтому единственный выход — обращение к МВФ. Правительство готово буквально в пожарном порядке выполнить сейчас любые требования фонда», — отметил собеседник RT.

На пороге дефолта

Как отмечают эксперты, Киев инициировал переговоры о реструктуризации внешней задолженности в непростой для мировой экономики период.

Уже в феврале глобальный фондовый рынок начал падение, в большинстве стран биржевые индексы опустились до минимальных за последние месяцы показателей. Пандемия коронавируса COVID-19 поставила на грань гибели целые отрасли по всему миру, такие как туризм, пассажирские перевозки, общепит. Так, в США финансово-экономические показатели упали ниже уровня последних двух лет, и эта тенденция набирает обороты.

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© Spencer Platt

12 марта все основные американские биржевые индексы рухнули ещё почти на 10%. Как отмечают американские СМИ, это крупнейший биржевой обвал с «чёрного понедельника» 1987 года, когда показатель Dow Jones упал сразу на 22,61%.

Пострадавшие от коронавируса страны уже сейчас остро нуждаются в поддержке. Например, Европейская комиссия уже пообещала учесть непредвиденные расходы Рима при оценке экономических и бюджетных показателей Италии.

При этом для Украины пандемия может обернуться падением ВВП на 5% уже в текущем году. Такой прогноз сделала заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив, выступая на онлайн-дискуссии «Сovid-19», организованной Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА).

По оценкам властей Украины, дополнительные расходы на борьбу с коронавирусом могут составить $3,5—4 млрд.

По мнению источника RT в украинском МИД, Киев сможет договориться о реструктуризации долга с МВФ.

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«Да, от Украины с её проблемами многие устали. Но если денег не дать, это приведёт к социальному взрыву, что может стать проблемой и для всех стран ЕС. Фактически деньги необходимы, чтобы возвращать предыдущие долги. Правительство надеется, что после выделения нового транша МВФ кредиты дадут и другие кредиторы. И уже эти средства можно будет использовать для покрытия дефицита бюджета, размер которого пока точно никто не понимает», — отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Как считает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Кривогуз, без поддержки Киев не сможет обслужить внешний долг, платежи по которому составят в этом году $17 млрд.

«Скорее всего, Киев добьётся сейчас уступок от кредиторов в виде переноса платежей. Но МВФ не идёт на односторонние меры, он потребует скорейшей реализации реформ, включая открытие рынка сельскохозяйственных земель. При этом если мировая экономика обрушится, то Украину никто не станет поддерживать, её будет ждать дефолт», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Как пояснил эксперт в комментарии RT, сейчас Киев будет добиваться либо дополнительных траншей от партнёров, либо отсрочки по текущим выплатам.