На Украине ожидают падения ВВП на 5% в 2020 году из-за коронавируса

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Заместитель главы офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что допускает возможность падения ВВП страны на 5% в 2020 году из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине ожидают падения ВВП на 5% в 2020 году из-за коронавируса
  • Reuters

«При оптимистичном сценарии с коронавирусом мы видим падение ВВП на 5% в этом году», — цитирует её LB.ua.

Вместе с этим она отметила, что из-за нестабильности «ситуация меняется каждый день и сложно строить макроэкономические прогнозы».

Соответствующее заявление Ковалив сделала в ходе онлайн-дискуссии СOVID-19, организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новому правительству необходимо разработать программу поддержки украинской промышленности.

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