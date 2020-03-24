На Украине ожидают падения ВВП на 5% в 2020 году из-за коронавируса
- Reuters
«При оптимистичном сценарии с коронавирусом мы видим падение ВВП на 5% в этом году», — цитирует её LB.ua.
Вместе с этим она отметила, что из-за нестабильности «ситуация меняется каждый день и сложно строить макроэкономические прогнозы».
Соответствующее заявление Ковалив сделала в ходе онлайн-дискуссии СOVID-19, организованной Европейской бизнес ассоциацией (ЕБА).
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новому правительству необходимо разработать программу поддержки украинской промышленности.