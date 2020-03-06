Зеленский заявил о необходимости программы поддержки промышленности
- РИА Новости
Об этом сообщает «112 Украина».
«Я буду советоваться с премьер-министром Украины, чтобы мы сделали как минимум то, о чём я вчера говорил... вице-премьер-министра Украины по промышленности и торговле, а может, и сделаем министерство... Нам нужно такое министерство, нам нужно разработать программу поддержки украинской промышленности», — сказал он.
Ранее Зеленский рассказал о падении уровня промышленности страны.
В феврале руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о возможности краха экономики Украины из-за ситуации с ОВГЗ.