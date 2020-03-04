Зеленский рассказал о падении уровня промышленности Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о падении уровня промышленности страны.
Зеленский рассказал о падении уровня промышленности Украины
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Соответствующее заявление он сделал в ходе своего выступления на внеочередном заседании Верховной рады.

«Ещё одна боль — падение промышленности на 5%, и оно продолжается четвёртый месяц подряд во многих секторах... Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминаниями. Мы рискуем, что про наш промышленный потенциал скоро будут говорить «это было давно и неправда», — цитирует Зеленского «112 Украина».

Ранее руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сообщил о возможности краха экономики Украины из-за ситуации с ОВГЗ.

В феврале в Национальном банке Украины заявили, что состояние украинской экономики улучшилось за последние годы.

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