В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины

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В Национальном банке Украины заявили, что украинская экономика улучшилась за последние годы.
В НБУ рассказали об улучшающемся состоянии экономики Украины
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост НБУ в Facebook.

«Продолжаем работать с мифами. Реформаторы экономику «ухандокали». Такую страшилку вы непременно уже слышали. Однако отчаиваться не стоит. Экономика пока далеко от состояния «ухандоханой». Более того, она находится в гораздо лучшем состоянии, чем пять, десять или пятнадцать лет назад», — указывается в заявлении.

Вместе с этим регулятор перечислил достигнутые достижения в отечественной экономике. В частности, в НБУ указали на снижение инфляции до 5%, уменьшение стоимости кредитных ресурсов в прошлом году, рекордный урожай и хорошие показатели в ряде областей экономики, например, в торговле, транспорте, строительстве и секторе услуг.

Также в Нацбанке заявили, что ситуация с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны не является пирамидой и наоборот, в данном вопросе всё становится только лучше.

Ранее руководитель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил о возможности краха экономики Украины из-за ситуации ОВГЗ.

В сентябре 2019 года Гончарук заявил, что намерен добиться роста ВВП Украины на 40% в течение последующих пяти лет.

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