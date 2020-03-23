Зеленский провёл переговоры с главой МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой по вопросам расширения сотрудничества в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

«Мы обсудили увеличение суммы поддержки Украины со стороны Фонда во время больших вызовов для экономики, связанных с мировой пандемией», — приводятся слова украинского лидера на его официальном сайте.

Зеленский подчеркнул, что в нынешних условиях необходимо действовать активно и быстро, чтобы «минимизировать негативное влияние пандемии и связанных с ней ограничений на экономику и благосостояние граждан».

Глава МВФ отметила конструктивность разговора с украинским лидером и выразила Украине поддержку.

Ранее Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики в 2020 году снизятся по сравнению с прошлым годом, в том числе в связи с ситуацией с COVID-19.