Глава МВФ оценила влияние коронавируса на мировую экономику

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что темпы роста мировой экономики в 2020 году снизятся по сравнению с прошлым годом, в том числе, в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-2019.
Глава МВФ оценила влияние коронавируса на мировую экономику
  • Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на странице МВФ в Twitter.

Она заявила, что «при любом сценарии в 2020 году рост мировой экономики упадёт ниже уровня, который был в прошлом году».

Георгиева отметила, что, насколько именно снизится рост мировой экономики и как долго это будет длиться, «будет зависеть от эпидемии коронавируса, а также от качества, своевременности и эффективности принимаемых мер».

Также она сообщила, что МВФ «может незамедлительно через свои механизмы чрезвычайного финансирования выделить $50 млрд странам с низким уровнем дохода и странам с формирующейся рыночной экономикой, которые не запрашивают полноценных программ помощи МВФ».

Ранее зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что прямое влияние ситуации с COVID-19 на экономику России минимально.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на мировую экономику.

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