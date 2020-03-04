В ЦБ оценили влияние коронавируса на российскую экономику

Зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева заявила, что прямое влияние ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 на экономику России минимально.

«Прямое влияние на нашу экономику минимальное», — цитирует ТАСС Юдаеву.

При этом она отметила, что существует «косвенное влияние через изменение ситуации в других странах». Она подчеркнула, что эта «ситуация требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений».

«Мы, как всякий любой другой Центральный банк, в первую очередь заботимся о том, чтобы минимизировать или купировать риски этой ситуации и для финансовой стабильности, и для экономики. Что касается финансовой стабильности — все инструменты у нас есть», — заявила Юдаева.

По её словам, «инструменты реагирования уже давно разработаны, неоднократно раньше использовались».

Ранее бывший министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН оценил влияние коронавируса на мировую экономику.