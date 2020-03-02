Эксперт оценил влияние коронавируса на мировую экономику

Короткая ссылка
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев оценил влияние коронавируса на мировую экономику.
Эксперт оценил влияние коронавируса на мировую экономику
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

«Сам по себе коронавирус стать причиной экономического обвала или кризиса не может. Отдельные направления — авиаперевозки, туризм, гостиничное дело — могут сильно пострадать. Но в целом для мировой экономики это не может быть катастрофическим ударом», — заявил он в беседе с НСН.

Другое дело, отметил Нечаев, что он относится к тем экспертам, которые и так ожидали в 2020 году циклическую рецессию, поскольку для неё подошёл срок.

Ранее Минэкономразвития оценило влияние коронавируса на экономику России.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал временное ограничение на въезд китайских граждан в Россию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить