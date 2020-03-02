Эксперт оценил влияние коронавируса на мировую экономику

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев оценил влияние коронавируса на мировую экономику.

«Сам по себе коронавирус стать причиной экономического обвала или кризиса не может. Отдельные направления — авиаперевозки, туризм, гостиничное дело — могут сильно пострадать. Но в целом для мировой экономики это не может быть катастрофическим ударом», — заявил он в беседе с НСН.

Другое дело, отметил Нечаев, что он относится к тем экспертам, которые и так ожидали в 2020 году циклическую рецессию, поскольку для неё подошёл срок.

Ранее Минэкономразвития оценило влияние коронавируса на экономику России.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Nation News прокомментировал временное ограничение на въезд китайских граждан в Россию.