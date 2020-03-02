Минэкономразвития оценило влияние коронавируса на экономику России
- Reuters
«Любые последствия распространения коронавируса будут иметь временный характер», — цитирует главу Минэкономразвития ТАСС.
Он отметил, что какая бы ситуация и настроения ни складывались, в конечном итоге российская экономика выйдет на планируемый цикл.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству при составлении бюджета учесть все риски, в том числе те, которые связаны с влиянием COVID-19 на мировую экономику.
Как подчёркивал президент Владимир Путин, негативные последствия из-за коронавируса уже дают о себе знать, затрагивая всю систему мировых хозяйственных связей.