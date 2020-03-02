Минэкономразвития оценило влияние коронавируса на экономику России

Последствия от распространения коронавирусной инфекции будут носить временный характер, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

«Любые последствия распространения коронавируса будут иметь временный характер», — цитирует главу Минэкономразвития ТАСС.

Он отметил, что какая бы ситуация и настроения ни складывались, в конечном итоге российская экономика выйдет на планируемый цикл.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству при составлении бюджета учесть все риски, в том числе те, которые связаны с влиянием COVID-19 на мировую экономику.

Как подчёркивал президент Владимир Путин, негативные последствия из-за коронавируса уже дают о себе знать, затрагивая всю систему мировых хозяйственных связей.