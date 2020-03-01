Путин заявил о негативных последствиях в экономике из-за коронавируса

Негативные последствия распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-19 для мировой экономики дают о себе знать, заявил президент России Владимир Путин.

Об этом он сказал на совещании в правительственном терминале аэропорта Внуково.

«Негативные последствия уже дают о себе знать, затрагивают всю систему мировых хозяйственных связей, практически все государства, учитывая сегодняшнюю высочайшую взаимозависимость и взаимосвязанность экономик», — цитирует Путина РИА Новости.

Президент отметил необходимость изучения непосредственно экономического влияния вспышки инфекции для дальнейшего реагирования.

По словам Путина, ситуация с COVID-19 в России в целом находится под контролем, он рассчитывает на эффективность принятых мер по борьбе с вирусом.

Ранее министр финансов страны Антон Силуанов заявил, что от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса Россия теряет 1 млрд рублей ежедневно.

Вместе с тем он подчеркнул, что ситуация с коронавирусом принципиально не скажется на исполнении задач, над которыми работает правительство, в силу наличия большого спектра инструментов для стимулирования экономики.

Эксперт РИСИ Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня», комментируя влияние распространения коронавируса на экономику России, отметил, что ситуация будет зависеть от длительности изоляции Китая.