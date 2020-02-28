Эксперт оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики

Доцент кафедры экономической безопасности РАНХиГС Павел Грибов оценил последствия от ситуации с коронавирусом для мировой экономики.

«Всё это можно назвать одним словом — «паника». Для рынков это свойственно, причём эффект здесь всегда отложенный. Панике способствует то обстоятельство, что Италия вышла на третье место в мире по заболеваемости коронавирусом, а это европейская страна», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, если бы проблемы действительно носили экономический характер, то они проявились бы гораздо раньше. Кроме того, ситуация в Китае улучшается, можно говорить о спаде коронавирусной угрозы.

Основной проблемой он назвал то, что коронавирус привёл к падению потребления.

«Всё это влияет на цены на нефть, и нефть — это один из тех рынков, которые пострадают от эпопеи с коронавирусом, но в остальном, на мой взгляд, эта паника на финансовых рынках явно избыточна», — заключил Грибов.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал снижение цен на нефть из-за коронавируса.