Эксперт оценил падение цен на нефть из-за распространения коронавируса

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал снижение цен на нефть из-за коронавируса.

В беседе с НСН он заявил, что мир надеялся победить коронавирус раньше и нефть начала дешеветь из-за негативных новостей.

«Это результат тех новостей, которые выходят и в Китае по замедлению экономического роста во всём мире. А он — крупнейший потребитель в мире. И если он снижает потребление, то и во всём мире падает уровень. С другой стороны, нет каких-то позитивных новостей. Все рассчитывали, что история с коронавирусом к концу февраля закончится. Да, всё идёт на спад, но не так быстро, как ожидали», — пояснил специалист.

По его мнению, ситуация может стабилизироваться, если ОПЕК+ заявит о новых переговорах по обсуждению снижения добычи. Юшков предположил, что в этом случае цена вернётся к отметке $55.

Ранее экономист, руководитель Центра политэкономических исследований института Нового общества Василий Колташов в беседе с радио Sputnik прокомментировал прогноз о падении рубля в связи с низким спросом на нефть и вспышкой нового коронавируса в Китае.