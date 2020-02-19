Эксперт оценил ситуацию с влиянием коронавируса на экономику

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Эксперт РИСИ Михаил Беляев прокомментировал влияние распространения коронавируса на экономику России.
Эксперт оценил ситуацию с влиянием коронавируса на экономику
  • РИА Новости

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что ситуация будет зависеть от длительности изоляции Китая.

«Товарооборот России с Китаем уже снижается, но энергетическая составляющая затронута минимально, а это основная наша товарная позиция. Излишне драматизировать ситуацию с туризмом тоже не стоит — вклад этой отрасли в российскую экономику не столь велик, чтобы говорить о катастрофе из-за сокращения турпотока из КНР. Россия вполне это переживёт», — подчеркнул специалист.

Он предположил, что остальные отрасли также не должны понести существенные убытки.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в АТОР оценили предполагаемые убытки российского туристического бизнеса из-за временного запрета на въезд в Россию граждан КНР.

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