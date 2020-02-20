Силуанов заявил о ежедневном ущербе в 1 млрд рублей из-за коронавируса

Россия теряет от снижения товарооборота с Китаем из-за коронавируса 1 млрд рублей в день, заявил министр финансов страны Антон Силуанов в интервью РБК.

«Недавно мы разговаривали с таможенной службой: потери от снижения товарооборота с Китаем — 1 млрд рублей в день​​​. Последствия коронавируса», — отметил Силуанов.

При этом он выразил уверенность, что ситуация с коронавирусом принципиально не скажется на исполнении задач, над которыми работает правительство, в силу наличия большого спектра инструментов для стимулирования экономики.

«Этот фактор может оказать нам негативное влияние, но не решающее», — заключил Силуанов.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что влияние ситуации с распространением коронавируса на экономику России в ЦБ оценивают как незначительное.

«Известия» сообщали, что, по мнению экспертов, вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между Россией и КНР на 2—4%, падение не исключено в случае, если карантин на границе продлится более трёх недель.