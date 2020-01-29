В ФТС заявили о снижении общих объёмов внешней торговли

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В Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали о снижении товарооборота России с другими странами.
В ФТС заявили о снижении общих объёмов внешней торговли
  • РИА Новости

Как сообщают «Известия» со ссылкой на данные ФТС, общие объёмы торговли в 2019 году снизились на 3,3% — до $665 млрд.

В частности, экспорт сократился на 6% (до $423 млрд), а импорт вырос на 1,7% (до $243 млрд).

Согласно статистике, на изменение показателей повлияло прежде всего снижение продаж нефти (на 6%, до $122 млрд), нефтепродуктов (на 16%, до $66 млрд) и газа (на 9%, до $52 млрд), а также рост закупок медикаментов (+31%, $10,6 млрд) и легковых автомобилей (+10%, до $8 млрд).

При этом в ФТС отметили, что окончательная статистика объёмов внешней торговли будет опубликована в феврале.

Ранее руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил возможное влияние санкций США против других стран на наращивание экспорта нефти Россией.

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