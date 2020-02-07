Набиуллина оценила влияние коронавируса на российскую экономику

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Влияние ситуации с распространением коронавируса на экономику России в настоящее время незначительное. Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
Набиуллина оценила влияние коронавируса на российскую экономику
  • РИА Новости

«Ситуация с коронавирусом отражается на экономике как отдельных стран, так и мира в целом. Если говорить о России, то влияние на нашу экономику в текущий момент мы оцениваем как незначительное», — отметила она.

Ранее в ЦБ заявили, что ситуация с коронавирусом стала дополнительным фактором неопределённости для инфляции в России на ближайшие кварталы.

Как отмечал глава Сбербанка Герман Греф, длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России

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