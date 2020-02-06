Греф оценил влияние коронавируса на экономику России

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Длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Греф оценил влияние коронавируса на экономику России
  • РИА Новости

«Если говорить о текущем влиянии, то пока влияние не очень значимо. Но всё будет зависеть от того, сколько времени эта ситуация продлится. К сожалению, Китай является фабрикой либо конечных продуктов, либо компонентов для всего мира», — приводит ТАСС его слова в ходе выступления на открытии «Школы 21» в Казани.

Греф уточнил, что в случае длительного воздействия коронавируса российская экономика может понести потери.

«И если эта ситуация будет продолжаться значительный период времени, я боюсь, что это может оказать значительное влияние на мировую экономику в целом, ну и на нашу экономику в том числе», — сказал глава Сбербанка.

В январе министр энергетики России Александр Новак заявил, что распространение коронавируса может потенциально привести к снижению мирового спроса на нефть.

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