Эксперты оценили возможные последствия распространения коронавируса для мировой экономики
- Reuters
Об этом сообщают «Известия».
Согласно прогнозам, удар по экономике может стать сильнее, чем последствия китайской атипичной пневмонии в 2002—2003 годах.
Специалисты предполагают, что рост ВВП Китая в первом квартале 2020 года понизится с 6,3% до 4,9%.
3 февраля индекс Шанхайского рынка упал на 7,7%, а входящие в него компании подешевели на $375 млрд.
Нефть марки Brent подешевела на $12 — до $56 за баррель.
Экономисты считают, что в случае дальнейшего распространения коронавируса рост глобальной экономики окажется под угрозой.
Ранее доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в беседе с радио Sputnik прокомментировал обвал на китайских биржах на фоне распространения нового типа коронавируса.