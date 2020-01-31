Новак оценил возможное влияние ситуации с коронавирусом на рынок нефти

Распространение коронавируса может потенциально привести к снижению мирового спроса на нефть, заявил министр энергетики России Александр Новак.

«(Коронавирус. — RT) может повлиять только на снижение спроса... Если снижение экономики будет (в Китае. — RT), прогнозы сбудутся, если так будет развиваться — спрос будет снижаться», — цитирует Новака ТАСС.

Также министр отметил, что Россия готова реагировать совместно с другими нефтедобывающими странами ОПЕК+ в случае последствий для рынка нефти, однако прежде необходимо провести мониторинг ситуации.

По его словам, в связи с этим рассматривается возможность переноса встречи, запланированной на март, на более ранний срок.

«Мы обсуждали, что готовы перенести. По поводу сроков и даты — мы пока на стадии обсуждения, исходя из оценки ситуации», — сказал Новак.

Ранее на мировом фондовом рынке усилилась неопределённость из-за распространения нового типа коронавируса, которое может привести к массовому падению объёмов торговли, пассажирских перевозок и спроса на топливо.