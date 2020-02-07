ЦБ назвал коронавирус одним из факторов возможного влияния на инфляцию

В ЦБ заявили, что ситуация с коронавирусом стала дополнительным фактором неопределённости для инфляции в России на ближайшие кварталы.

«Дополнительным фактором неопределённости для ближайших кварталов является ситуация с коронавирусом», — говорится в сообщении регулятора.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России. Как отметил Греф, Китай является «фабрикой» либо конечных продуктов, либо компонентов для всего мира. Он уточнил, что в случае длительного воздействия коронавируса российская экономика может понести потери.