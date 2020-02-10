Кудрин оценил последствия влияния коронавируса на экономику России

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин рассказал, как, по его мнению, влияние нового коронавируса может сказаться на российской экономике.
Кудрин оценил последствия влияния коронавируса на экономику России
  • РИА Новости

«На темпах экономического роста это скажется, но незначительно: в пределах одного-двух десятых (процентных пункта роста. — RT)… В одном чём-то мы потеряем, но есть другие возможности», — приводит РИА Новости слова Кудрина.

Он отметил, что «если правительство на других факторах попытается нарастить потенциал», то российская экономика сможет нарастить темпы роста, несмотря на вирус.

По словам Кудрина, экономика Китая в настоящее время находится в шоковом состоянии, что скажется на потреблении и производстве нефти в мире. Глава Счётной палаты также отметил, что это скажется на доходах России.

Ранее Кудрин заявил, что из-за коронавируса снижение выручки России от экспорта нефти в I квартале 2020 года почти неизбежно.

Глава «Сбербанка» Герман Греф заявлял, что длительное воздействие вспышки коронавируса может оказать значительное влияние на экономику России.

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