Кудрин оценил риск падения выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

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Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что из-за коронавируса вероятность снижения выручки России от экспорта нефти в I квартале 2020 года почти неизбежна.
Кудрин оценил риск падения выручки от экспорта нефти из-за коронавируса
  • Reuters

«В 2019 году впервые за десять лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в I квартале почти неизбежна», — написал Кудрин в Twitter.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ изучает влияние снижения экономической активности из-за коронавируса на рынок нефти, не исключено, что реакция рынка может быть просто паникой.

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