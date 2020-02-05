Кудрин оценил риск падения выручки от экспорта нефти из-за коронавируса

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что из-за коронавируса вероятность снижения выручки России от экспорта нефти в I квартале 2020 года почти неизбежна.

«В 2019 году впервые за десять лет доля чистого экспорта сократилась до 7,7% ВВП. На фоне распространения вируса из Китая вероятность снижения выручки от экспорта нефти в I квартале почти неизбежна», — написал Кудрин в Twitter.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ изучает влияние снижения экономической активности из-за коронавируса на рынок нефти, не исключено, что реакция рынка может быть просто паникой.