WSJ: Эр-Рияд призывает сократить нефтедобычу из-за коронавируса
- Reuters
Уточняется, что новый тип коронавируса является причиной сокращения спроса на углеводороды и, как следствие, приводит к меньшим доходам нефтедобывающих государств.
По данным издания, представители стран ОПЕК на встрече должны обсудить возможные действия в связи со вспышкой заболевания.
Отмечается, что Эр-Рияд настаивает на совместном сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день до момента, когда ситуация с коронавирусом перестанет влиять на рынок.
Ранее сообщалось, что торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.
31 января министр энергетики России Александр Новак заявил, что распространение коронавируса может потенциально привести к снижению мирового спроса на нефть.