WSJ: Эр-Рияд призывает сократить нефтедобычу из-за коронавируса

Саудовская Аравия настаивает на временном сокращении добычи нефти из-за коронавируса, который влияет на спрос на углеводороды. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из стран ОПЕК.

Уточняется, что новый тип коронавируса является причиной сокращения спроса на углеводороды и, как следствие, приводит к меньшим доходам нефтедобывающих государств.

По данным издания, представители стран ОПЕК на встрече должны обсудить возможные действия в связи со вспышкой заболевания.

Отмечается, что Эр-Рияд настаивает на совместном сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день до момента, когда ситуация с коронавирусом перестанет влиять на рынок.

Ранее сообщалось, что торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

31 января министр энергетики России Александр Новак заявил, что распространение коронавируса может потенциально привести к снижению мирового спроса на нефть.