WSJ: Эр-Рияд призывает сократить нефтедобычу из-за коронавируса

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Саудовская Аравия настаивает на временном сокращении добычи нефти из-за коронавируса, который влияет на спрос на углеводороды. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из стран ОПЕК.
WSJ: Эр-Рияд призывает сократить нефтедобычу из-за коронавируса
  • Reuters

Уточняется, что новый тип коронавируса является причиной сокращения спроса на углеводороды и, как следствие, приводит к меньшим доходам нефтедобывающих государств.

По данным издания, представители стран ОПЕК на встрече должны обсудить возможные действия в связи со вспышкой заболевания.

Отмечается, что Эр-Рияд настаивает на совместном сокращении добычи нефти на 500 тыс. баррелей в день до момента, когда ситуация с коронавирусом перестанет влиять на рынок.

Ранее сообщалось, что торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.

31 января министр энергетики России Александр Новак заявил, что распространение коронавируса может потенциально привести к снижению мирового спроса на нефть.

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