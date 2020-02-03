Эксперт прокомментировал обвал на китайских биржах

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин прокомментировал обвал на китайских биржах на фоне распространения нового типа коронавируса.

«Мне кажется, что проявился комплекс причин, связанный с паническими настроениями и с объективной реакцией экономики на такого «чёрного лебедя», которого никто не ожидал», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

Как отметил эксперт, фондовые рынки показывают объективную тенденцию к переходу в отрицательную зону.

По мнению Ярыгина, все экономики, связанные с уровнем цен на нефть, тоже откатились в красную зону, поскольку КНР — самый крупный импортёр нефти.

«Долгосрочные эффекты в несколько месяцев будут отражаться на том, что общемировые темпы развития могут существенно сокращаться», — прогнозирует он.

Ранее сообщалось, что торги на фондовых рынках Китая, первые после новогодних каникул, открылись обвалом основных индексов более чем на 8% на фоне распространения нового типа коронавируса.