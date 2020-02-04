Новак: реакция рынка нефти на коронавирус может быть паникой

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Министр энергетики России Александр Новак заявил, что ОПЕК+ изучает влияние снижения экономической активности из-за коронавируса на рынок нефти, не исключено, что реакция рынка может быть просто паникой.
Новак: реакция рынка нефти на коронавирус может быть паникой
  • Reuters

«Я сейчас не готов говорить конкретные предложения, потому что ещё раз говорю — сейчас важно оценить ситуацию и оценить правильные прогнозы. Очень много неопределённости, возможно, это такие панические страхи», — приводит РИА Новости слова Новака.

Он отметил, что ситуация постоянно мониторится. 

Ранее СМИ сообщали, что Саудовская Аравия настаивает на временном сокращении добычи нефти из-за коронавируса, который влияет на спрос на углеводороды. 

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