Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

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Правительство при составлении бюджета должно учесть все риски, в том числе те, которые связаны с влиянием коронавирусной инфекции COVID-19 на мировую экономику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски
  • © Дмитрий Астахов/РИА Новости

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он уточнил, что необходимо предусмотреть меры по сглаживанию рисков, а также выполнить задачи президента, сформулированные в послании Федеральному собранию.

3 февраля Мишустин подписал распоряжение о переносе сроков проведения Российского инвестиционного форума, который был запланирован в Сочи, из-за вспышки коронавируса.

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