Мишустин поручил перенести Российский инвестфорум из-за коронавируса
- Reuters
Как отмечается в опубликованном пресс-службой правительства распоряжении, решение о переносе сроков принято в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.
Так, поручается перенести форум, запланированный на 12—14 февраля, а организационному комитету по подготовке и проведению мероприятия представить предложения о новых сроках его проведения.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила отменить проведение форума в связи с ситуацией с коронавирусом.
Мишустин, в свою очередь, предложил не отменить, а перенести на другие сроки проведение мероприятия.