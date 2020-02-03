Мишустин поручил перенести Российский инвестфорум из-за коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о переносе сроков проведения Российского инвестиционного форума, проведение которого было запланировано в Сочи в феврале.

Как отмечается в опубликованном пресс-службой правительства распоряжении, решение о переносе сроков принято в связи с объявлением ВОЗ чрезвычайной ситуации международного значения из-за вспышки новой коронавирусной инфекции.

Так, поручается перенести форум, запланированный на 12—14 февраля, а организационному комитету по подготовке и проведению мероприятия представить предложения о новых сроках его проведения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова предложила отменить проведение форума в связи с ситуацией с коронавирусом.

Мишустин, в свою очередь, предложил не отменить, а перенести на другие сроки проведение мероприятия.