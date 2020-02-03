Мишустин предложил кабмину перенести Российский инвестфорум

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Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил перенести Российский инвестиционный форум, запланированный в Сочи с 12 по 14 февраля. Об этом он сказал в ходе оперативного совещания в правительстве.
Мишустин предложил кабмину перенести Российский инвестфорум
  • РИА Новости

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила «принять решение об отмене форума» в связи с ситуацией с распространением коронавируса. Её предложение поддержал также вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь Мишустин предложил не отменить, а перенести на другие сроки проведение форума.

«Предлагаю только не отменить, а перенести, как мы обсуждали, на другие сроки и в этом смысле думать, конечно, в первую очередь, о безопасности здоровья наших граждан, участников форума», — цитирует его РИА Новости.

По словам премьера, организаторы мероприятия понесли значительные расходы. В связи с этим он поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову «посмотреть на те затраты, которые были понесены организаторами, для того чтобы соответствующим образом компенсировать».

Он также предложил обсудить с организаторами и основными участниками возможные даты проведения форума.

Ранее «Юга.ру» передавало, что на Российском инвестиционном форуме в Сочи планировалось усилить противоэпидемические меры.

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