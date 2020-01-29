На Российском инвестиционном форуме в Сочи усилят противоэпидемические меры
- РИА Новости
Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Городская служба скорой помощи получит пять дополнительных бригад. Три мобильные бригады будут дежурить в местах проведения мероприятий.
Меры защиты также планируют усилить в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту.
Особые противоэпидемические меры связаны с ситуацией в китайском городе Ухань.
Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области усилят меры безопасности в местах скопления людей из-за ситуации с распространением коронавируса.