На Российском инвестиционном форуме в Сочи усилят противоэпидемические меры

На Российском инвестиционном форуме, который будет проходить с 12 по 14 февраля в Сочи, усилят противоэпидемические меры.

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Городская служба скорой помощи получит пять дополнительных бригад. Три мобильные бригады будут дежурить в местах проведения мероприятий.

Меры защиты также планируют усилить в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту.

Особые противоэпидемические меры связаны с ситуацией в китайском городе Ухань.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области усилят меры безопасности в местах скопления людей из-за ситуации с распространением коронавируса.