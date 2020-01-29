На Российском инвестиционном форуме в Сочи усилят противоэпидемические меры

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На Российском инвестиционном форуме, который будет проходить с 12 по 14 февраля в Сочи, усилят противоэпидемические меры.
На Российском инвестиционном форуме в Сочи усилят противоэпидемические меры
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Городская служба скорой помощи получит пять дополнительных бригад. Три мобильные бригады будут дежурить в местах проведения мероприятий.

Меры защиты также планируют усилить в гостиницах, пунктах питания, на вокзалах и в аэропорту.

Особые противоэпидемические меры связаны с ситуацией в китайском городе Ухань.

Ранее URA.RU сообщало, что в Курганской области усилят меры безопасности в местах скопления людей из-за ситуации с распространением коронавируса.

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