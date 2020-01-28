В Курганской области усилят меры безопасности из-за ситуации с распространением коронавируса

Короткая ссылка
В Курганской области усилят меры безопасности в местах скопления людей из-за ситуации с распространением коронавируса.
В Курганской области усилят меры безопасности из-за ситуации с распространением коронавируса
  • © Christophe Gateau/dpa
  • globallookpress.com

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Соответствующие предписания вручены ООО «Автовокзалсервис», железнодорожному вокзалу станции Курган, торговым центрам.

Туроператорам направлены письма и памятки о мерах профилактики для выезжающих за границу.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить