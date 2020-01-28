В Курганской области усилят меры безопасности из-за ситуации с распространением коронавируса
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Соответствующие предписания вручены ООО «Автовокзалсервис», железнодорожному вокзалу станции Курган, торговым центрам.
Туроператорам направлены письма и памятки о мерах профилактики для выезжающих за границу.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию вокруг коронавируса из Китая.