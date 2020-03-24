Вирусная халатность: почему против правительства экс-премьера Украины Гончарука возбудили уголовное дело

Специальная антикоррупционная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту возможной служебной халатности в работе правительства Алексея Гончарука. Бывших членов кабмина обвиняют в том, что они не отреагировали должным образом на призыв СНБО ограничить экспорт медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с коронавирусом. Сам экс-премьер отвергает обвинения в свой адрес. По мнению экспертов, критика работы правительства Гончарука справедлива, однако возбуждение уголовного дела может быть вызвано желанием свести политические счёты с экс-руководителем кабмина.

Украинская Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело по факту возможной служебной халатности в работе членов предыдущего кабинета министров. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

«Заместителем генерального прокурора — руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц кабинета министров Украины», — говорится в заявлении следственной структуры.

Сообщается, что 31 января и 8 февраля 2020 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов направил Алексею Гончаруку, занимавшему в то время пост премьера, письмо, в котором предупредил правительство о необходимости ввести эмбарго на вывоз из Украины товаров, используемых для профилактики эпидемий. Это предложение было сделано в связи с опасностью распространения коронавируса COVID-19, говорится в сообщении прокуратуры. Однако правительство проигнорировало это предостережение.

По информации САП, уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность, повлёкшая тяжкие последствия). Если экс-премьер будет признан виновным, ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

Досудебное расследование дела поручено сотрудникам Государственного бюро расследований (ГБР).

Маски на экспорт

Алексей Гончарук возглавил правительство Украины 29 августа 2019 года, а 4 марта 2020 года Верховная рада большинством голосов утвердила его отстранение от должности.

На время премьерства Гончарука пришлась вспышка в мире коронавирусной инфекции. При этом среди причин его отставки бездеятельность в борьбе с COVID-19 не называлась, однако эксперты уверены, что его работа на этом направлении заслуживает критики. По мнению руководителя украинского Центра политического и экономического анализа Александра Кавы, нежелание правительства остановить вовремя вывоз медицинских масок навредило стране.

«Украина сама производила эту продукцию, а когда она понадобилась, осталась без неё. Правительство не только не сделало запасов, но, напротив, способствовало их вывозу за пределы страны. Игнорирование премьер-министром рекомендаций Совета национальной безопасности и обороны является серьёзным правонарушением», — заявил эксперт в беседе с RT.

Алексей Гончарук

AFP

© SERGEI SUPINSKY

По мере того как в мире и на Украине нарастала тревога из-за пандемии коронавируса, в украинских СМИ стали появляться публикации о переправке дефицитных медицинских масок с украинских предприятий за рубеж. Хотя 11 марта новое правительство страны ввело эмбарго на экспорт противоэпидемических товаров, дискуссия вокруг этой темы не утихала.

Так, большой резонанс вызвал сюжет телеканала RTVE, в котором была показана разгрузка партии произведённых на Украине медицинских масок на территории Испании. Данный репортаж пришлось прокомментировать главе государственной таможенной службы Украины Максиму Нефёдову. Чиновник сообщил в Facebook, что показанные маски были вывезены до вступления в силу эмбарго.

Как написал 11 марта в Facebook бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, до введения запрета на экспорт с Украины за три месяца было вывезено 983,5 т медицинских масок. Только в феврале за рубеж ушло 118 т масок с фильтром и 408 т — без фильтра, сообщил он.

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Экспортируя маски в таких масштабах, Украина сама осталась без средств индивидуальной защиты в разгар пандемии. Украинские СМИ выдвигают разные версии, кто именно мог стоять за вывозом столь важной продукции за границу. По одной из версий, к спекуляциям масками мог быть причастен глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий: якобы его видели на харьковском заводе медпрепаратов, где он выкупил разом 20 млн медицинских масок для перепродажи в КНР.

Новое правительство Украины, возглавленное Денисом Шмыгалем, 11 марта приняло решение о введении в стране общенационального карантина с 12 марта до 3 апреля. Меры подразумевают закрытие учебных учреждений и запрет массовых собраний. За нарушение правил карантина была введена административная или уголовная ответственность.

Также было принято решение с 18 марта остановить внутренние железнодорожные и авиаперевозки, а также движение междугородних автобусов. Кроме того, было закрыто метро в Киеве, Харькове и Днепропетровске.

Впрочем, по мнению источника RT в партии «Батькивщина», эффективность нового правительства в этом вопросе также сложно назвать высокой.

«Со стороны всё это напоминает дурдом. Министр здравоохранения Илья Емец, который, судя по всему, собрался в отставку, делает громкие заявления о необходимости ввести в стране чрезвычайное положение. Бизнес выступает против, поскольку всё это может угробить и так еле живую украинскую экономику. А премьер-министр молчит — видимо, у него нет ответа на вопрос, что делать», — считает депутат.

«Царит хаос»

После появления новости об уголовном расследовании в отношении экс-премьера Алексея Гончарука за него вступился бывший подчинённый — экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Он обвинил «соцсети и СМИ» в распространении «фейков» о том, что кабмин Гончарука не подготовился к пандемии и не отреагировал должным образом на письмо СНБО. В Facebook Милованов назвал подобную информацию ложью и привёл в качестве опровержения копию поручения Гончарука, сделанного на следующий день после обращения СНБО. Правда, никаких конкретных шагов в нём не перечислено, говорится только о необходимости «принять исчерпывающие меры».

Закрытые двери в вестибюле станции Киевского метрополитена

РИА Новости

Говоря о ситуации с вывозом масок, экс-министр сослался на мнение неких экспертов, которые предложили закрыть экспорт только после первого случая заражения в стране.

«Это произошло 3 марта. А 4-го уже сменили правительство», — напомнил Милованов.

По мнению источника RT в партии «Европейская солидарность», вина экс-премьера в дефиците медицинских масок не так велика, а его преследование связано в большей степени с политическими мотивами.

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«Гончарук настроил против себя олигархов, поскольку он пытался сократить их влияние на экономику страны. Это быстро привело к его отставке. Но теперь на него пытаются свалить полную неготовность власти к борьбе с коронавирусом. Сейчас нет никакой стратегии борьбы с вирусом, царит хаос. А ответить за всё придётся давно уволенному Гончаруку», — считает источник.

Похожей точки зрения придерживается собеседник RT из партии «Голос».

«Я думаю, что Гончаруку сейчас просто мстят, потому что он ориентировался на Запад, а не на местные реалии. Что же касается масок, то на их продаже за рубеж многие очень хорошо заработали», — считает депутат.

Сам бывший премьер уже прокомментировал возбуждение в отношении него уголовного дела.

«Мне говорили, что система начнёт «догонять», но не думал, что так быстро. «Поразительная оперативность» правоохранительных органов. Они бы так с коррупцией боролись и воров ловили, а не COVID-19 на Гончарука списывали», — написал политик в своём Telegram-канале.

Эксперты полагают, что уголовное дело против экс-премьера может стать не последним случаем, когда под предлогом пандемии на Украине политики будут сводить счёты со своими оппонентами.

«Политики используют любую возможность для укрепления своих позиций. Сейчас, к примеру, активно использует ситуацию глава МВД Арсен Аваков, который пообещал, что маски вернутся в аптеки. Он пытается представить себя в качестве «сильной руки», которая могла бы навести порядок в стране в такой драматический момент», — заявил в интервью RT директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Похожей точки зрения придерживается директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, сейчас на Украине будут искать виновных в распространении вируса.

«И Гончарук выглядит наиболее слабым игроком. На Украине идёт соперничество за статус сильного лидера, «гетмана», который возглавит борьбу с коронавирусом. Общество напугано, а страх усиливает запрос на сильную руку, который и раньше в украинском обществе был. И этой сильной рукой желают стать очень многие», — подытожил эксперт.