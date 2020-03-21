Общественный транспорт в Киеве прекратит свою работу из-за карантина

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что общественный транспорт в Киеве с 22 марта полностью прекратит свою работу в рамках ужесточения карантинных мер из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Общественный транспорт в Киеве прекратит свою работу из-за карантина
  • РИА Новости

Об этом министр сообщил в Facebook.

«Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продуктовых магазинов. С воскресенья», — написал он в комментарии к своему посту.

Ранее сообщалось, что число подтверждённых диагнозов заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 на Украине увеличилось до 39. 13 новых случаев зафиксировано в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской и Львовской областях.

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