На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука
- РИА Новости
Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост САП в Facebook.
Уточняется, что речь идёт о том, что украинский кабмин в феврале не ограничил экспорт медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с коронавирусом, несмотря на вероятные предупреждения от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
«САП возбудила уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц кабинета министров Украины при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу COVID-19», — сказано в заявлении.
Уточняется, что 23 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.
4 марта Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина. За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата, против — 0. Ещё 49 депутатов воздержались, девять не голосовали.