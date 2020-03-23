На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука

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Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) возбудила уголовное дело против должностных лиц правительства украинского экс-премьера Алексея Гончарука.
На Украине возбудили дело против кабмина Гончарука
  • РИА Новости

Об этом сообщает «СТРАНА.ua» со ссылкой на пост САП в Facebook.

Уточняется, что речь идёт о том, что украинский кабмин в феврале не ограничил экспорт медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, необходимых для борьбы с коронавирусом, несмотря на вероятные предупреждения от Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

«САП возбудила уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц кабинета министров Украины при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу COVID-19», — сказано в заявлении.

Уточняется, что 23 марта сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

4 марта Рада одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра и всего кабмина. За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата, против — 0. Ещё 49 депутатов воздержались, девять не голосовали.

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