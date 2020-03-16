На Украине заявили о возросшем масштабе контрабанды медицинских масок

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Глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефёдов рассказал о возросшем масштабе контрабанды медицинских масок.
На Украине заявили о возросшем масштабе контрабанды медицинских масок
  • РИА Новости

Об этом сообщает «112 Украина».

«У нас за эти выходные маски стали более популярным товаром для контрабанды из Украины, чем сигареты. Только за выходные совместными усилиями остановлен экспорт около 130 тыс. штук масок различных типов», — сказал он.

В связи со сложившейся ситуацией Нефёдов обратился к бизнесу с призывом проявлять социальную ответственность и не подвергать себя опасности и уголовным делам.

Как уточняет телеканал, 11 марта кабинет министров Украины запретил экспорт медицинских масок и других средств защиты из-за роста спроса на них среди украинцев.

5 марта украинские пограничники не позволили контрабандистам переправить 3,6 тыс. одноразовых медицинских масок в Румынию.

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